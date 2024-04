Videosorveglianza, pronte 21 telecamere

Installate 21 telecamere: è la videosorveglianza urbana. Il Comune ha terminato il complesso iter amministrativo. "Cerreto d’Esi – spiega il sindaco David Grillini - aveva vinto un bando ministeriale dedicato alla realizzazione di questo sistema, così prezioso e strategico anche nell’ambito dei patti per la sicurezza urbana sottoscritti da sindaci e prefetti. Il progetto prevedeva l’installazione di telecamere presso i punti nevralgici del territorio, insieme agli assi viari di ingresso e di uscita del nostro Comune che permetteranno alle forze dell’ordine di controllare in tempo reale i veicoli in transito, consentendo di intercettare mezzi sospetti e attenzionare il flusso veicolare per garantire una maggiore sicurezza urbana. Vengono sorvegliati gli ingressi delle scuole, gli impianti sportivi, i parchi pubblici, gli edifici comunali, ovvero tutti quei luoghi sensibili. Inoltre, le registrazioni effettuate, saranno mantenute per un tempo limitato, necessario alle eventuali verifiche". L’impianto non rileverà infrazioni ma eseguirà una "verifica preventiva, facilitando l’attività di repressione dei reati ed eseguendo un capillare controllo del territorio".