Videosorveglianza, una centrale unica

Via libera per la realizzazione della centrale di collegamento di tutto l’apparato comunale di videosorveglianza all’interno del comando della polizia locale di Ancona. Sindaco, vicesindaco e nuovo comandante l’avevano annunciata, adesso il progetto prende una forma sostanziale. La dirigenza del settore informatico del Comune ha affidato l’appalto a una ditta di Corridonia che si occuperà della procedura complessiva. Alla fine il Comune, che ha espresso una linea politica chiara, spenderà oltre 115mila euro per portare a termine un progetto innovativo che renderà la polizia locale indipendente sotto il profilo della raccolta delle immagini rispetto alle forze dell’ordine classiche. Polizia e carabinieri in particolare potranno usufruire delle immagini. Telecamere che sembra possano aver giocato un ruolo molto importante in una zona della città sotto massima attenzione da tempo da parte delle forze di polizia. Parliamo di via Menicucci, la strada senza sbocco parallela ai corsi Garibaldi e Stamira che si collega a via Marsala. Monitorata la zona a causa della presenza di bande giovanili, ma anche un distributore automatico di bevande che attira soggetti da attenzionare. I commercianti della zona si erano detti preoccupati proprio per le presenze a rischio, da qui l’uso del sistema di videosorveglianza che al momento sembra aver avuto un buon risultato.