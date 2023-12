Vietati i "botti" e gli spray urticanti

Per le giornate del 31 dicembre e del 1° gennaio, come anche da regolamento di Polizia Urbana, sarà vietato in città ad Ancona utilizzare spray urticanti e far esplodere fuochi d’artificio, petardi, “botti” di qualsiasi genere e simili nelle strade, nelle piazze ed in qualsiasi altro luogo pubblico o aperto al pubblico in cui vi sia la presenza di pubblico per qualsivoglia motivo.

In piazza Cavour saranno operativi 40 addetti al controllo sicurezza, 6 addetti del servizio antincendio oltre ai volontari della Protezione Civile. Saranno tre le ambulanze con 20 soccorritori oltre ad un medico che sosteranno nei punti nevralgici della piazza, lato corso Stamira, lato Corso Garibaldi, piazza Cavour lato bus.

Sempre nella piazza, lato palazzo Consiglio regionale e specularmente nei pressi della ruota, saranno sistemati i bagni pubblici.