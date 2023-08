Vigili del fuoco al lavoro per gli alberi caduti e i numerosi smottamenti dovuti alla pioggia

Anche ieri i vigili del fuoco di Osimo hanno effettuato diversi interventi sul territorio per metterlo in sicurezza dopo le piogge che hanno causato piccoli smottamenti su alcune strade comunali ma anche cadute di alberi, come quello lungo la pista ciclabile. "In via San Giovanni, al confine tra Osimo e Castelfidardo, a causa dei tanti rami crollati sulla sede stradale, si è reso necessario interdire il traffico viario – ha detto il sindaco Simone Pugnaloni -. Altri interventi, con cartelli di segnalazione pericolo per piccole frane, sono stati svolti in via Fosso a San Biagio e via Molino San Polo a Casenuove, mentre piccoli smottamenti, già risolti, si sono segnalati in via Molino Mensa, Via Fontanelle di Passatempo e Santa Paolina. Alcuni fossi di scolo hanno rischiato l’esondazione ma tutto sommato la situazione non è stata di emergenza, con allagamenti sotto controllo e disagi circoscritti alla zona pianeggiante di Campocavallo, Padiglione e Passatempo. Solo in alcuni casi tra ieri ed oggi avvisati i privati proprietari dei terreni sono intervenuti subito per la messa in sicurezza".