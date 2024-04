Vigili, raffica di multe per oltre 100mila euro

Nuova raffica di sanzioni per guida senza assicurazione e patente: nei primi cento giorni dell’anno la polizia locale ha elevato sanzioni per 100mila euro complessivi.

Nei primi quattro mesi del 2024 la polizia locale ha più che raddoppiato, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, le sanzioni sia per guida senza patente, sia per mancata assicurazione del veicolo.

Erano infatti 21 le multe comminate fino a metà aprile dello scorso anno per l’assenza di copertura assicurativa del veicolo in circolazione, mentre ora siamo già a 56, praticamente una ogni due giorni. Per ciascuna di esse la sanzione è pari a 900 euro per un totale di quelle comminate in quattro mesi di 50.400 euro. Allo stesso tempo sono passati da 5 a 11 i conducenti di veicoli sorpresi a circolare senza aver conseguito mai la patente di guida. In questo caso la multa prevista è di 5.100 euro, per un accertato totale di 56.100 euro da gennaio ad aprile.

"Questi risultati – spiegano dall’amministrazione comunale - sono stati resi possibili grazie alla nuova organizzazione del servizio e all’utilizzo del Targasystem e altre attrezzature tecnologiche in dotazione al comando che permettono agli agenti che operano di pattuglia di intercettare in tempo reale i soggetti che commettono tali violazioni al codice della strada le quali costituiscono grave pericolo per sé e per gli altri".

L’ultimo accertamento in ordine di tempo ha visto come protagonista un pakistano di 29 anni residente ad Arcevia, fermato in viale Don Minzoni a bordo di una Peugeot 307. Al controllo esibiva una patente di guida apparentemente rilasciata dalle autorità greche, simile agli originali.

Attraverso però l’utilizzo della nuova strumentazione a disposizione degli agenti - capace di intercettare la reazione dei documenti a stimoli luminosi particolari - emergeva che si trattava di una patente non conforme agli originali. L’uomo è stato denunciato per falsificazione dell’autorizzazione amministrativa, multato di 5.100 euro e il veicolo sottoposto a fermo per 3 mesi. Stessa sorte, sia per la sanzione sia per la durata di fermo amministrativo del mezzo, è toccata a un tunisino residente a Jesi sorpreso pochi giorni prima in via Roma alla guida di una Yamaha senza aver mai conseguito la patente di guida. Fenomeno, quelli della guida senza patente e assicurazione piuttosto importante anche in città, di qui l’intensificazione dei controlli da parte del comando polizia locale.

Sara Ferreri