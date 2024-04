Vigor americana: in società entra Lewis. A Riccione per difendere i playoff

Ora non ci sono più dubbi, Robert Lewis entra a far parte della Vigor. Non sono ancora stati resi noti i dettagli dell’operazione, ma l’avvocato statunitense, per un breve periodo Ceo del Cesena, si occuperà di marketing e di sviluppo del marchio, in sostanza sarà il business developer della Vigor.

Un ruolo importante all’interno del club, in virtù di un investimento che la società definisce "significativo".

Nello specifico il club rossoblu fa sapere attraverso una nota: "La società FC Vigor Senigallia è lieta di annunciare l’ingresso in società dell’avvocato Robert Lewis che entra acquisendo una quota significativa della società. Un innesto importante che permette di strutturare, consolidare e rendere ancora più competitiva la realtà rossoblu. Il presidente Franco Federiconi, che rimane saldamente al suo posto, e i suoi dirigenti di sempre potranno da oggi contare su un grandissimo rinforzo al loro fianco".

Tutto il direttivo rimane al proprio posto ed i ruoli restano invariati, almeno per il momento è questa la direzione tracciata dal club di Senigallia. Al di là di tutto c’è una gara da preparare, quindi se le attenzioni dei tifosi sono rivolte al futuro e alle ambizioni del club, mister Aldo Clementi e i suoi giocatori sono totalmente concentrati sulla gara di oggi a Riccione. Un appuntamento decisivo, determinante per il futuro della Vigor. Stavolta le motivazioni dovranno essere superiori a quelle dell’avversario. Contro il Vastogirardi, si è vista una Vigor poco incisiva, sempre in difficoltà nei raddoppi, in sostanza poco convinta delle proprie potenzialità, la sconfitta finale si è rivelata un triste, seppur giusto, epilogo. Per rimanere agganciati al treno playoff occorre una reazione, perché al di là delle assenze la compagine rossoblu è ancora padrona del proprio destino.

Di certo il Riccione non può dirsi al sicuro, la società romagnola è partita con grandi ambizioni ed ottimi giocatori (Tonelli, Ferrara, Maio per citarne alcuni), la realtà però si è rivelata molto piu complicata del previsto. Pochi risultati e tanti cambi in panchina: oggi mister Utro rappresenta l’ultima spiaggia per evitare l’Eccellenza.

Quale sarà la formazione anti Riccione? A Clementi mancano pezzi importanti ed altri non sono al meglio. Gambini in dubbio, Capezzani out, ma il forfait di Scheffer rappresenta il problema maggiore, in termini di gol e non solo. Senza l’esterno del 2004 si presenta un problema under, contro il Vastogirardi il mister di Senigallia ha provato a risolverlo scegliendo Barzanti tra i pali ed affidandosi ad una difesa più esperta. Purtroppo però l’ex Marina ha deluso, quindi dovrebbe rivedersi Roberto mentre il posto di Scheffer potrebbe occuparlo il giovane Alessandroni.

