Vigor Castelfidardo, tre punti per la vetta

VIGOR

3

MONTICELLI

0

VIGOR : Lombardi, Gambacorta, Brugiapaglia, Gioielli (22’ st Malaccari), Marconi, Santoni, Pincini (25’ st Calligari), Terrè (35’ st Bandanera), Altobello, Mosca, Storani. Panchina: Flumini, Scansani, Magi, Romagnoli, Testa, Barigelli. All. Manisera.

MONTICELLI: Melillo, Cappelletti, Aloisi (23’ st Raffaello), Santoni Lo., Rinaldi, Natalini, Panichi (23’ st Pietrucci), Mariani Gibellieri (14’ st D’Angelo), Marini, Vallorani, Mattei (25’ st Vespa). Panchina: Piccioni, Amadio, Fattori, Calvaresi, Bernabei. All. Settembri.

Arbitro: Chiariotti di Macerata.

Reti: 12’ st (rig.) e 20’ st Altobello, 48’ st Gambacorta

Note: espulso al 18’ st Marini per proteste

La Vigor Castelfidardo vince e agguanta in vetta il Matelica. La partita si sblocca nella ripresa dopo un primo tempo comandato dai padroni di casa che però non concretizzano le occasioni create con Altobello (2), Storani e Gambacorta. La Vigor passa su rigore realizzato da Altobello che poi si ripete dopo 8’. Stavolta su azione d’angolo. In pieno recupero il terzo gol con un diagonale di Gambacorta.