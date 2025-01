Vigor Castelfidardo. Vittoria in rimonta

vigor castelfidardo

2

tavullia

1

VIGOR : Lombardi, Buzzo, Perna (21’ st Kurti), Bandanera, Valler, Corneli, Ballarini, Mosca (28’ st Gioielli), Stampella (35’ st Storani), Terrè (39’ st David Nasif), Barigelli (21’ st De Maio). Panchina: Boninfante, Magi, De Maio, Carletti, Pasqualini. All. Malavenda.

TAVULLIA VALFOGLIA: Arcangeli Matteo, Salvatori, Ferrini, Marcolini, Passeri (35’ st Castellano), Principi, Baldelli (30’ st Sciamanna), Sensoli (16’ st Sgaggi), Vegliò, Giunghetti, Cesarini (16’ st Cirulli). Panchina: Tacchi, Pagniello, Mancini, Serafini, Simoncini. All. Arcangeli Daniele. Arbitro: Recchia di Ascoli Piceno. Reti: 29’ pt Salvatori, 10’ st Mosca, 29’ st Corneli

Vittoria in rimonta per la Vigor Castelfidardo che supera di misura il Tavullia Valfoglia. Ospiti in vantaggio nel primo tempo con un colpo di testa di Salvatori. I locali con Valler sfiorano il palo, poi nella ripresa pareggiano con un bel tiro al volo di Mosca e segnano il gol vittoria con un tiro dalla distanza di Corneli con la complicità del portiere.