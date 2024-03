Vigor, Clementi non si fida del Fano: "Sarà un derby molto impegnativo"

Concentrazione e passione. Se le priorità di mister Aldo Clementi si potessero riassumere in due parole sarebbero queste. Il derby tra Vigor Senigallia e Alma Juventus Fano, in programma oggi pomeriggio alle 15, sarà cruciale per il destino di entrambe seppur alle prese con esigenze e ambizioni molto diverse. Sarà un banco di prova anche per il mister di Senigallia, Aldo Clementi, che non ha mai nascosto la propria emozione nell’affrontare il blasonato club fanese.

Vigor e Alma sono così distanti in classifica l’una dall’altra, eppure l’esito di questo derby appare più incerto che mai. Lo sa anche Clementi che non da nulla per scontato.

"Il Fano ha cambiato tanti allenatori, ma il dna di questo gruppo è sempre lo stesso - afferma il tecnico della Vigor -. Nutro una grande ammirazione nei confronti di questa squadra, nonostante le difficoltà hanno sempre dimostrato enorme spirito di sacrificio e sotto la guida di Manoni il loro coraggio sta emergendo ancora di più. Il Fano, per la mia generazione, ha sempre rappresentato un punto di arrivo, un modello, al di là della classifica sarà una sfida affascinante. Mi aspetto un derby impegnativo, ma corretto, come è sempre stato in questi ultimi anni - rimarca mister Aldo Clementi -. Ciò che di negativo è accaduto fuori dal campo, non ha mai condizionato i derby disputati finora quindi godiamoci questo appuntamento".

Tanta gente è accorsa sugli spalti per seguire la rifinitura dei rossoblu. Il caldo e soleggiato sabato mattina senigalliese ha portato al "Bianchelli" un nutrito gruppo di tifosi, ma nessun coro o incitamento particolare è stato rivolto alla squadra.

"Rimango sempre a bocca aperta quando vedo la passione del nostro pubblico - continua mister Aldo Clementi -. Per questo sento il peso della responsabilità, per questo vorrei scendere in campo in prima persona e vincere per loro. Non ci sono stati incitamenti particolari, solo un affetto incondizionato che, per quanto silenzioso, è fondamentale per noi".

Tornando al campo, mister Clementi non dovrà affrontare particolari emergenze in formazione. "Kerjota non è al meglio della condizione, ma è riuscito ad allenarsi. Mancini ha recuperato dall’infortunio così come Bucari, ormai rientrato in gruppo" spiega il tecnico che, finalmente, avrà l’imbarazzo della scelta. L’assenza più pesante è quella di Enrico Magi Galluzzi, squalificato a causa dell’espulsione rimediata una settimana fa contro la Roma City.

Toccherà a Marini sostituire quest’ultimo, mentre a centrocampo Baldini, Gambini, Romizi e Capezzani si contendono i tre posti in palio. In attacco invece solito ballottaggio a due tra Vrioni e Balleello per completare il tridente al fianco di Denis Pesaresi e Kerjota.

Nicolò Scocchera