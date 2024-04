Vigor, così fa male. Sorpasso Avezzano

3

VIGOR SENIGALLIA

1

(4-3-3): Cultraro 6,5, De Lorenzo 6, Ferrani 5,5, Roberti 6 (15’ st Ortolini 6), Senesi 6 (27’ st Bolo 6), Onazi 6 (31’ st Luciani sv), Verna 6.5 (33’ st Lapenna sv), Rotondi 6,5, De Silvestro 6.5, Filippini 6.5, Mascella 6. A disp.: Brusca, Kabwanga, Marzuillo, Cattaneo, Ribaudo. All.: Pagliarini 6

VIGOR SENIGALLIA (4-3-3): Roberto 6, Scheffer 6.5, Beu 6 (34’ st Vrioni sv), Marini 6.5, Romizi 6 (18’ st Mancini sv), Magi Galluzzi 6,5, Keriota 6, Pesaresi A. 6 (41’ st Zammarchi sv), Pesaresi D. 6 (25’ st Broso sv), Baldini 6, Balleello 5,5. A disp.: Barzanti, Tomba, Bucari, Subissati, Sabattini. All.: Clementi 6

Arbitro: Bruschi di Ferrara

Reti: 3’ pt Verna (A), 23’ pt Scheffer (VS), 36’ st De Silvestro (A), 46’ st Ortolini (A)

Note – Spettatori 1200 circa. Ammoniti: Senesi, Rotondi, Mascella, Lapenna, Romizi, Mancini. Espulso al 39’ pt Pagliarini (all. Avezzano). Recupero: 3’, 5’

La Vigor Senigallia esce sconfitta per 3-1 in casa dell’Avezzano in un vero e proprio scontro diretto per i playoff. Una gara dai mille risvolti, che porta il sorpasso biancoverde in classifica: partenza in salita per Senigallia, che però ha la forza di reagire per poi soccombere nel proprio momento migliore.

La cronaca. Inizio gara da incubo per la squadra di Clementi, subito in svantaggio dopo pochi giri di lancette: l’Avezzano recupera palla in mediana, Mascella serve Verna che fredda Roberto con una precisa conclusione all’incrocio dei pali. I rossoblu incassano il colpo dell’1-0, ma sono bravi a tenere botta e al 23’ arrivano al pareggio: il recuperato capitan Denis Pesaresi duetta con Kerjota e Romizi, quest’ultimo imbecca Scheffer che insacca il suo decimo gol in campionato.

Nella ripresa Clementi ha subito il suo bel da fare con i cambi: Alessandro Pesaresi e Romizi alzano bandiera bianca, con Zammarchi e Mancini che entrano al loro posto. E’ però ancora la Vigor a farsi preferire, subendo poco in difesa ed attaccando con buone trame corali. I rossoblu sfiorano a più riprese il vantaggio, ma quando sembra che la gara si trascini verso l’esito ecco la beffa: a 10’ dal termine un rimpallo favorisce De Silvestro che in qualche modo trafigge Roberto per il 2-1 locale. La reazione di Senigallia è veemente, ma l’Avezzano chiude tutti i varchi ed al 91’ chiude i conti: ripartenza di Ortolini che sigla il definitivo 3-1 che condanna, anche oltre i propri demeriti, la Vigor Senigallia. L’Avezzano, invece, si conferma squadra cinica ed effettua il sorpasso al quarto posto ai danni della formazione di Clementi: i rossoblu ora attendono il Vastogirardi al Bianchelli in cerca di riscatto.