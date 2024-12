Vigor e Castelfidardo Serve grande attenzione

Fermana-Castelfidardo che si gioca oggi al Recchioni è anche la partita degli ex in panchina. Su quella della Fermana c’è Ruben Dario Bolzan, che ha guidato il Castelfidardo in D. Su quella del Castelfidardo Marco Giuliodori che ha giocato con la Fermana in Eccellenza. "Per metà stagione nella seconda parte dell’annata 2009/2010. Vincemmo la Coppa regionale, ma il campionato lo vinse la Samb - ricorda Giuliodori -. Fu un’esperienza positiva, mi ero trovato bene anche se in quell’annata c’erano problemi societari". Quest’anno in casa Fermana le cose non è che vadano proprio meglio. E anche la classifica piange, con il penultimo posto e le vittorie casalinghe ferme a zero. E questo che preoccupa un po’ mister Giuliodori che si attende una Fermana ferita nell’orgoglio dopo le tre sberle prese domenica sul campo della capolista Samb con tanto di contestazione dei tifosi.

"Sarà un match complicato contro una squadra che ha fame di punti e che è reduce da una sconfitta bruciante in casa della Samb. Sarà anche l’ultima partita del girone di andata, giocheranno in casa e quindi vorranno fare bene anche perché sono alla ricerca della prima vittoria casalinga in campionato. E quindi dovremo andare giù con il piglio giusto e la giusta mentalità e con la consapevolezza che sarà una partita modo difficile".

In settimana la Fermana ha registrato anche movimenti di mercato. Sia in uscita che in entrata. Salutato l’ala destra Luigi Palumbo, dopo 8 presenze, è arrivato un difensore, Cosmin Dragomir, classe 2006, proveniente dalla Pro Sesto, ma con esperienze nel Tor Tre Teste, Sora, Giulianova e la primavera della Triestina. Indosserà la maglia numero 20. Intanto Bolzan del Castelfidardo dice che è "una squadra tosta, un gruppo collaudato, che ha molta intensità ed è allenato da un mister che sta dimostrando tutte le sue capacità". In casa Castelfidardo - che proverà a sfatare il tabù del Recchioni - si registra una sicura assenza, quella di capitan Gianmarco Fabbri, squalificato. Recuperato invece Braconi dopo la botta subita domenica nella partita contro l’Ancona che lo ha fatto uscire anzitempo. La punta fidardense figura tra i convocati, anche se potrebbe partire dalla panchina.