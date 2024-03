Vigor-Fano: un derby dall’esito mai scontato

Vigor contro Fano, un derby avvincente e dall’esito mai scontato. Domenica pomeriggio, alle 15, il "Bianchelli" ospiterà un altro atto di questa sfida che ha fortemente caratterizzato il calcio marchigiano negli ultimi tempi.

Dalla finale playoff dello scorso anno, decisa da un gol di Nappello in avvio, Vigor ed Alma si sono affrontate in altre 2 occasioni. Prima in Coppa, anche in questo caso il Fano è uscito vincitore grazie alla rete di Badan, poi nel rocambolesco 2-2 di campionato acciuffato nel finale dai rossoblu grazie ad una rete di Broso.

Nel frattempo ne è passata di acqua sotto i ponti. La Vigor è ancora aggrappata alla speranza di staccare un biglietto per i playoff, mentre l’Alma è in piena lotta salvezza. Nonostante ciò la compagine fanese è più viva che mai e si appresta a disputare un finale di stagione arrembante pur di salvarsi; il pareggio di una settimana fa contro la capolista Campobasso testimonia il potenziale della formazione di Manoni. A descrivere le emozioni di questo derby ci pensa Nicola Gambini, faro del centrocampo rossoblu, con un passato in maglia granata.

"Ho giocato a Fano quando ero molto giovane e posso garantire che è sempre una grande emozione sfidare l’Alma - dice Gambini - È una partita molto sentita quindi ci teniamo a fare bella figura, ma dobbiamo rimanere calmi e pensare all’obiettivo: vogliamo i 3 punti. Mi aspetto una cornice di pubblico importante come ci siamo abituati ad apprezzare in questi anni". La situazione nel gruppo vigorino a metà settimana vede il ritorno in gruppo di Bucari e Mancini mentre Kerjota si è fermato per una botta presa in allenamento. Sarà invece regolarmente a disposizione Romizi: l’ex Bari non dovrà scontare la squalifica avendo rimediato le precedenti ammonizioni in un altro girone di Serie D. Intanto la Vigor Senigallia – Scuola Calcio Vigorina è molto attiva anche fuori dal campo: questa sera alle 20:45 è in programma, nella Sala Congressi dell’Hotel Ritz di via Rieti a Senigallia. l’incontro formativo dal titolo "Il gruppo dei pari: dalla dipendenza all’indipendenza". Si tratta di un incontro formativo, compreso all’interno del percorso di riconoscimento di Scuola Calcio di 3° livello.

Interverranno il dottor Claudio Pederzani (psicoterapeuta e direttore clinico al Centro San Nicola) e la dottoressa Alessia Marcaccio (psicoterapeuta al Centro San Nicola e al Villa Silvia MED).

Nicolò Scocchera