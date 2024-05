Vigor, il futuro di Clementi. Il ds: "Vogliamo che resti"

Si lavora in silenzio in casa Vigor. Sono ore cruciali, a breve si saprà se mister Aldo Clementi siederà o meno sulla panchina rossoblù. In caso di risposta affermativa, il ds Moroni avvierà il giro di chiamate per comprendere le intenzioni dei giocatori. Se invece Clementi decidesse di interrompere l’avventura sulla panchina dell’amata Vigor, inizierebbe la caccia al sostituto con conseguente slittamento del mercato. Clementi avrebbe dovuto avere un confronto con il presidente Federiconi nel weekend, alla fine però l’appuntamento è slittato e le parti lo hanno spostato a queste ore. La Vigor ha già comunicato l’intenzione di proseguire il legame con il tecnico di Senigallia, che ora dovrà dare una risposta. "A breve ci sarà l’incontro con Clementi, dall’esito di questo confronto nascerà il lavoro dei prossimi mesi – dice il ds Moroni –. Il mister sente molto il peso del ruolo, essendo vigorino fino al midollo. È normale che voglia rifletterci su, proprio come è accaduto l’anno scorso, ad oggi però sono fiducioso. Non è vero che i nuovi ingressi societari stanno condizionando la scelta, la dirigenza è unita su questo punto: vogliamo Aldo Clementi al timone della Vigor. Robert Lewis si fida delle nostre valutazioni, lavoreremo insieme per il bene della Vigor sperando di alzare ancora di più un’asticella". Al di là della scelta del tecnico, che mercato devono aspettarsi i tifosi vigorini?

"La Vigor non ha mai stravolto la propria squadra. Saranno fatti degli innesti di qualità, ma crediamo in questo gruppo. Detto ciò, se qualcuno si aspetta un mercato importante, come quelli di Campobasso o Samb, si sbaglia. La Vigor cercherà di confermarsi ai vertici della categoria, proverà a migliorare ma senza fare follie, continuando ad investire sui ragazzi del territorio". Qualche over e giovani pronti a spiccare il volo. Tra gli under non ci sarà Mateo Scheffer, il difensore goleador è pronto ad approdare nel mondo del professionismo, discorso diverso invece per Kerjota.

"Scheffer non sarà con noi il prossimo anno – conclude Moroni –. Ad oggi non ci sono possibilità, per Kerjota invece il discorso è diverso. Molti club lo stanno seguendo, ma ci siamo anche noi. Il ragazzo si trova benissimo a Senigallia e sa pure bene che si troverebbe al centro del progetto della Vigor, puntiamo anche su questi aspetti nella speranza di trattenerlo".

Nicolò Scocchera