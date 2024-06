Vigor, il legale Lewis oggi entra in società

È il giorno del closing. La data che segnerà la storia della Vigor. Robert Lewis, avvocato statunitense già Ceo del Cesena in Serie C, entrerà a far parte della storica società senigalliese. Non sono ancora stati resi noti i dettagli dell’operazione, per saperne di più bisognerà attendere l’incontro organizzato dal club nelle prossime settimane. Massimo riserbo sul nuovo volto della Vigor a stelle e strisce, di certo però Lewis avrà un ruolo importante. "Oggi formalizzeremo l’accordo con l’avvocato Lewis - dice l’amministratore delegato rossoblu Luca Meggiorin -. Nel tardo pomeriggio siamo attesi a Pesaro per concludere l’operazione". Robert Lewis invece è rimasto a New York, si collegherà a distanza e dovrebbe esserci un suo delegato.

Concluse le formalità, il mercato rossoblu entrerà nel vivo, anche se il ds Roberto Moroni è già al lavoro per mettere a disposizione di Clementi la rosa più competitiva possibile. Tutto gira intorno a Sabah Kerjota, coccolatissimo dai tifosi altrettanto ambito da altri club di categoria. La società non vuole sottoporre il giocatore a inutili stress, ma è logico che l’obiettivo primario della dirigenza rossoblu è trattenere il talentuoso giocatore albanese. Scheffer invece è sempre più nel mirino di club professionistici, qualche sondaggio dalla Serie C è stato fatto anche per Alessandro Tomba. Il giovane centrale difensivo di Senigallia è reduce da una stagione eccellente, ma difficilmente Clementi vorrà privarsi di uno degli elementi più affidabili della sua retroguardia. Rimangono in attesa di risposte anche Gambini, Baldini, Romizi, Mancini, Marini e tutti coloro che hanno fatto le fortune della Vigor in questi ultimi anni. La squadra non sarà rivoluzionata, verranno però inseriti elementi di spessore in tutti i reparti.

Finisce intanto la rincorsa della Juniores vigorina, allenata da mister Giacomo Brunetti, verso lo Scudetto. L’avventura dei senigalliesi termina sul sintetico di Albano Laziale: Ausili e compagni sono stati beffati ai calci di rigore dal Cynthialbalonga. Bravissimo il portiere avversario, che neutralizza ben 3 conclusioni dagli 11 metri dei rossoblu regalando così il passaggio del turno ai suoi. Al di là della sconfitta, anche quest’anno mister Brunetti è riuscito a proporre un gioco spumeggiante e divertente, i suoi ragazzi si sono fatti valere nel corso dell’anno così come nella fase nazionale.

