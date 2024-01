Vigor, la febbre ferma subito Romizi. A Termoli anche senza Pesaresi

La buona notizia è il rientro di Capezzani, quella brutta riguarda Romizi che ieri mattina si è svegliato con la febbre. Sarà l’entusiasmo dei tifosi a trascinare la Vigor e cancellare l’amarezza causata dalla probabile assenza dell’ultimo acquisto. Probabile perchè l’ex giocatore del Bari potrebbere raggiungere il Molise ed aggregarsi alla squadra in mattinata, ma è solo una remota possibilità.

Non saranno sicuramente della partita Denis Pesaresi, Bartolini e Bucari, nonostante gli evidenti progressi i tre infortunati non sono ancora pronti. Broso invece dovrà stringere i denti, Clementi ha chiesto gli straordinari all’attaccante calabrese che avrà il suo minutaggio nonostante il problema al piede.

"Broso è solo da ammirare per gli sforzi che sta facendo – afferma Aldo Clementi -. Vorrei che recuperasse con più calma, ma abbiamo bisogno dei suoi gol. Anche Romizi ha tutte le carte in regola per fare bella figura in maglia Vigor, è innamorato del gioco, lavora bene e queste caratteristiche si sposano perfettamente con la nostra filosofia. Ho apprezzato l’atteggiamento così come le doti umane che sta dimostrando, sono aspetti che la società monitora sempre con grande attenzione".

Il rientro di Capezzani è la notizia migliore, l’ex Fano e Tolentino è tornato in gruppo, la fine di un calvario.

"Non è ancora al top della condizione, non potrebbe essere altrimenti – rimarca l’allenatore della Vigor -. Sta ritrovando fiducia e questo è importante. Non posso negare che il suo infortunio ha lasciato tanti rimpianti nel girone di andata, un giocatore come lui ci avrebbe aiutato tantissimo perché ha delle caratteristiche uniche e grandi qualità. Lorenzo non ha mollato così come la società che ha continuato a credere in lui, ringrazio tutti per la serietà mostrata, spero sia un nuovo inzio per Capezzani". La Vigor cerca punti, ma ragiona anche sulle diffide: Gambini, Kerjota, Romizi e Tomba sono a rischio, ecco allora che Capezzani potrebbe rivelarsi un’arma preziosa qualora si presentasse la necessità di ovviare ad una squalifica.

Clementi dovrebbe optare per un consolidato 4-3-3 ed i ballottaggi non mancano.

In difesa potrebbe essere confermato Tomba visto che Magi Galluzzi non è ancora al top, in attacco gli sforzi di Broso potrebbero essere sfruttati a gara in corso, in questo caso partirebbe Zammarchi dall’inizio al fianco di Kerjota e di uno tra Balleello e Serfilippi. Il Termoli è una squadra ostica ed ha chiuso l’anno in maniera convincente come dimostra il pareggio contro il Campobasso. "E’ una squadra valida – rimarca il mister vigorino -. La loro classifica non è delle migliori, ma non rispecchia affatto il valore di un gruppo che nel girone di ritorno può fare molto bene".

Nicolò Scocchera