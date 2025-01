Vigor, occasione persa. Troppi errori difensivi

La Vigor deve ripartire da quell’atteggiamento combattivo che le ha permesso di agguantare, seppur all’ultimo secondo, l’Isernia. Sia chiaro però, il pareggio in rimonta, l’ennesimo della stagione, è tutt’altro che positivo per i rossoblu. Un’occasione clamorosamente persa a causa delle amnesie difensive che ormai rappresentano una preoccupante costante.

Grinta e coraggio hanno permesso ai vigorini di rimediare, di raccogliere il primo punticino del 2025, di ricevere il virtuale abbraccio dei tifosi. È un punto di partenza che in qualche modo può dar vita ad un percorso più solido.

Eppure gli aspetti negativi sono numerosi. Dati alla mano: nelle prime 3 gare di campionato la Vigor aveva raccolto ben 7 punti; nel girone di ritorno, in altrettante gare, solo 1. Se si scorrono le giornate nel calendario, si noterà che la Vigor ha raccolto 16 punti in 16 giornate, una media che non può far dormire sonni tranquilli. Visto il livello equilibratissimo di questo campionato, il rischio di rimanere imbrigliati nella zona retrocessione è alto.

Altro aspetto negativo: l’inconsistenza del centrocampo. Ago della bilancia di una squadra con una difesa ballerina ed un attacco che spesso e volentieri deve fare pentole e coperchi.

Giocatori sopravvalutati per qualcuno, fuori ruolo per altri, sta di fatto che anche contro l’Isernia la prestazione corale dei centrocampisti non è stata all’altezza della situazione. Da qui le voci, le richieste via social da parte dei tifosi ad una società, da tempo, al centro delle polemiche.

Richieste che riportano al mercato, alla necessità di sopperire a delle lacune evidenti nella mediana, mancanze che nel calcio moderno non possono essere ignorate. Eppure il club sembra orientato ad aspettare il rientro di Gabbianelli, senza operare altri interventi in entrata.

"Gabbianelli ha carattere, esperienza e talento - dice mister Mauro Antonioli -. Senza dubbio sarà un’arma preziosissima per noi". Antonioli si fida dei suoi giocatori ed ha una gran voglia di valorizzare il gruppo.

"Le questioni di mercato non dipendono da me, sto conoscendo la squadra proprio adesso e sono convinto di avere ottimi giocatori in rosa - aggiunge il tecnico della Vigor -. Ai ragazzi chiedo coraggio e maggiore personalità, in particolar modo ai centrocampisti. Sta a me tirar fuori il meglio da ognuno di loro, sono fermamente convinto che il problema della Vigor non sia nelle gambe o nella tattica, bensì nella testa".

Nicolò Scocchera