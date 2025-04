Vigor Senigallia trionfa in rimonta contro L'Aquila: Gabbianelli e Carnevale decisivi

1927

VIGOR SENIGALLIA

1927 (4-3-3): Michielin, Gueli, Scognamiglio, Brunetti, Di Santo, Del Pinto (14’st Maglione), Barberini, Zuccherato (25’st Belloni), Sereni (22’st Russo), Persano, Giampaolo (14’st Banegas). All. De Feudis

VIGOR SENIGALLIA (4-3-3): Campani, Furini, Pjetri, Magi Galluzzi, Fernandez, Gonzalez (15’st Mancini) (40’st De Angelis), Gabbianelli, Carnevale, Kone, Pesaresi (34’st Alonzi), Ferrara (46’st Subissati). All. Antonioli

Arbitro: Andrea Senes di Cagliari

Reti: 4’pt Sereni (A), 21’pt Gabbianelli (V), 41’pt Carnevale (V)

Note: Spett. 700 circa ammoniti Carnevale (V), Pesaresi (V), Russo (A), Furini (V)

Finalmente Vigor. Finalmente un successo di vitale importanza per la squadra di Senigallia che espugna il "Gran Sasso d’Italia", battendo in rimonta L’Aquila.

La boccata di ossigeno, il colpo grosso che pochi si aspettavano, eppure la squadra di Antonioli ha avuto il merito di crederci, reagendo subito, proprio come era accaduto una settimana fa contro la Samb. Stavolta però il risultato sorride ai vigorini: Gabbianelli e Carnevale affondano L’Aquila, una squadra in evidente difficoltà di risultati che nel giorno del ricordo, a sedici anni esatti dal sisma, avrebbe voluto omaggiare il proprio pubblico in maniera molto diversa.

La Vigor però si tiene stretta un successo che le permette di allontanarsi dai playout, ad oggi infatti sono 5 le lunghezze di distacco che separano i senigalliesi dalla sestultima, ovvero il Termoli.

La cronaca: parte male la Vigor, talmente male che dopo 4 minuti di gioco Sereni sblocca l’ equilibrio in favore dei locali. Buono lo scambio con Persano, altrettanto pregevole il dribbling prima della conclusione che non lascia scampo a Campani.

Sereni potrebbe addirittura chiudere ogni discorso al quarto d’ora, ma la sua punizione esce di un nulla. Nel momento più complicato la Vigor pesca il jolly: Carnevale serve Pesaresi in area, il capitano finta e permette a Gabbianelli di liberarsi, calciare e trovare il gol del pari. L’ Aquila reagisce, sempre con Sereni, ma Campani è reattivo e salva il risultato.

A fine frazione il colpo di scena: Kone trova con un delizioso pallonetto Carnevale, l’esterno ex Termoli si coordina e batte Michielin. La Vigor trova il rocambolesco vantaggio e lo conserva anche nel secondo tempo perché i padroni di casa non riescono più a creare spunti degni di nota, eccezion fatta per un gol annullato a Persano.

Nicolò Scocchera