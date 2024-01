Vigor tra emergenza e vittorie. L’infermeria si sta svuotando

Per scalare la classifica ed alzare il livello degli allenamenti è fondamentale lavorare al completo. Per gran parte della stagione, in casa Vigor, non è stato possibile. Difatti nell’ultima gara di campionato mister Clementi ha mandato in campo tanti giovani, alcuni con esperienza in categoria, altri invece all’esordio come il 2005 Boria.

Scelte obbligate a causa dei troppi problemi fisici, a poco a poco però il tecnico rossoblu sta ritrovando gli elementi cardine del proprio scacchiere.

Tra i giocatori in via di guarigione c’è Matteo Baldini, il motore del centrocampo, un vero stakanovista che ha dovuto alzare bandiera bianca a causa dell’assurdo infortunio rimediato una settimana fa. Dopo un contrasto in allenamento, Baldini è carambolato sulla panchina colpendo violentemente la testa…Risultato: 4 punti di sutura e forfait nell’ultima gara di campionato.

"I contrattempi fisici fanno parte del gioco, ma sono stati davvero numerosi nel corso della stagione - dice Baldini -. Per quanto riguarda il mio rocambolesco infortunio posso dire che non ho accusato particolare dolore alla testa, ovvero nel punto in cui mi sono ferito. Sicuramente è stato un episodio spiacevole, tuttavia gli allenamenti sono davvero intensi e queste cose possono capitare - rimarca Baldini -. Il medico mi ha chiesto di prestare attenzione ed evitare di bagnare la ferita nei limiti del possibile - continua Baldini -. Sono tornato ad allenarmi con il gruppo, spero di scendere in campo contro il Matese".

Che sia la volta buona per dare un calcio alla sfortuna? Baldini se lo augura ed analizza con lucidità la situazione in casa rossoblu. "Indubbiamente allenarsi a ranghi ridotti non aiuta ad alzare il ritmo, quindi il recupero di tutti gli infortunati sarà fondamentale per lavorare ancora meglio nel corso della settimana, al di là del contributo che ognuno di noi può dare in partita - conclude il centrocampista -. I segnali però sono incoraggianti, Bucari è tornato ad allenarsi a pieno regime, anche Denis Pesaresi ha iniziato con il gruppo prima di dedicarsi al lavoro personalizzato".

Se Mori, Capezzani ed Alessandroni ne avranno ancora per un po’, Bucari, Denis Pesaresi e Serfilippi scaldano i motori. A breve potrebbe rivedersi anche Bartolini: l’esterno sta facendo notevoli passi in avanti, difficilmente sarà disponibile per la trasferta campana, ma il peggio è alle spalle.

Nicolò Scocchera