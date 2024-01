Vigor, tre sfide terribili. Roberto, quattro turni di stop

Il carattere bisogna dimostrarlo nel momento opportuno e l’occasione giusta per la Vigor è arrivata. La battuta di arresto contro il fanalino di coda Matese fa ancora male, ma a ridosso della fase più delicata della stagione i rossoblu devono guardare avanti. Chieti, L’Aquila e Campobasso sono i prossimi appuntamenti della squadra di Clementi, tre sfide difficilissime dalle quali la Vigor, nel girone di andata, non è riuscita a strappare nemmeno un punto. Tre sconfitte, nessun gol realizzato e pochissima convinzione… I verdetti del girone di andata sono apparsi più severi che mai ed i tifosi, stavolta, auspicano un epilogo diverso, specie dopo la sconfitta di domenica.

Il prossimo sarà un mese molto complicato per la Vigor, non solo per il valore degli avversari, ma anche per l’assenza di Edoardo Roberto: il portiere rossoblu dovrà scontare infatti una squalifica di 4 giornate a causa delle proteste che domenica gli sono costate il cartellino rosso.

Nessuno in casa rossoblu vuole accontentarsi di un campionato anonimo, lo conferma anche Mateo Scheffer, il difensore argentino capace di segnare come un attaccante.

"Questo gruppo ha una caratteristica ben definita ed a mio avviso è la più importante: la forza mentale – dice Scheffer -. Ognuno di noi lavora seriamente per raggiungere l’obiettivo comune: crescere domenica dopo domenica. Abbiamo sempre dimostrato di saper reagire dopo una partita non all’altezza o dopo un periodo sfortunato, rialzeremo la testa anche stavolta. La domenica si può vincere, si può pareggiare, ma si può anche perdere quindi non dobbiamo fare drammi, ora concentriamoci sulle prossime sfide". Se la Vigor dovrà rinunciare a Roberto, i teatini dovranno fare a meno di Fall, il forte centravanti neroverde è squalificato e non sarà del match domenica prossima. In realtà il clima, nell’ambiente abruzzese, non sembra affatto sereno dopo alcuni risultati poco soddifacenti.

"Davanti al nostro pubblico cercheremo di riscattarci, pensiamo a noi, ai nostri obiettivi – conclude Scheffer -. Il Chieti è un avversario forte, ma abbiamo l’opportunità di riscattarci dopo il passo falso contro il Matese".

Qualche buona notizia però c’è, la Vigor infatti riabbraccia Denis Pesaresi. Una soluzione in più per affrontare ad armi pari una formazione di indubbio talento che arriverà nella spiaggia di velluto con l’intento di scrollarsi di dosso le scorie negative e tentare una rapida scalata verso la vetta.

Nicolò Scocchera