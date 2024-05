Vince 37mila e 500 euro giocando un terno al bar del Duomo: "Non sappiamo chi è"

L’ultima estrazione del Lotto martedì scorso ha regalato la vincita più alta a Osimo. Decisivo un terno sulla Ruota di Roma con i numeri 40, 66 e 27 che hanno fruttato 37mila 500 euro. La dea bendata ha baciato il fortunato che ha giocato al bar del Duomo in centro. "Non sappiamo chi sia, non si è ancora presentato, ma gli auguriamo ogni bene. Potrebbe essere del posto – dice il titolare Alessandro -. Con il Gioco del Lotto è la prima vincita così alta ma anni fa con il 10 e Lotto qui vinsero 70mila euro". Sul secondo gradino del podio, riporta l’agenzia Agimeg, il colpo da 22mila e 500 euro a Rivoli in provincia di Torino, grazie ai numeri 5, 29 e 64 che hanno regalato un terno sulla Ruota di Torino. Poi, sempre la Ruota di Torino ma stavolta con un ambo (numeri 5 e 29), ha consentito a un giocatore di Trapani di vincere 12mila 500 euro, la terza cifra più alta dell’estrazione. L’ultima più grande vincita a Osimo è stata nel novembre scorso quando un fortunato si è aggiudicato 100mila euro con il 10 e Lotto alla tabaccheria lungo la statale 16 alla Stazione.