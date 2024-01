Violenza sessuale e furti, il questore gli affibbia il Dacur

Dacur per un italiano di 41 anni condannato per violenza sessuale e reati contro la persona e il patrimonio. L’uomo, che vanterebbe un curriculum criminale di tutto rispetto è già noto alle forze di polizia. Il 41enne, nei giorni scorsi, avrebbe sottratto un portafogli da una giacca ad un avventore di un noto fast food della provincia di Ancona. Di qui, la denuncia – formalizzata proprio in settimana – per il reato di furto aggravato all’interno del locale. Il 41enne si era intascato di ben 400 euro, questa la somma all’interno del borsellino, oltre agli effetti personali della vittima. Dopo mirate indagini, gli agenti della questura dorica sarebbero risaliti proprio a lui. L’italiano – stando a quanto si apprende – avrebbe numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, la persona e su di lui pende persino una condannato per reati gravi quali lesioni personali e violenza sessuale. È proprio per questo motivo che il questore, Cesare Capocasa, ha emesso un Dacur. Per l’uomo, è stato stabilito il divieto di accesso al locale pubblico interessato e allo stazionamento nell’area urbana in prossimità dello stesso per un anno. Una decisione che tiene conto della condotta gravemente lesiva dell’ordine e della sicurezza pubblica. L’istruttoria dell’anticrimine – a seguito della quale il questore ha emesso il provvedimento – ha preso in considerazione la personalità del soggetto, la sua tendenza a delinquere e l’incapacità del medesimo di controllare le proprie pulsioni antisociali. ni.mor.