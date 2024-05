Visintini chiuso, anzi no: "Centro diurno riaperto"

Dalla denuncia del consigliere di minoranza Marco Baldassini, il primo maggio ("Centro diurno del Visintini ancora chiuso"), alla risposta dell’amministrazione Signorini all’indomani: riaperto da ieri. L’importante annuncio è stato dato dall’assessore ai Servizi sociali Ilenia Orologio: "Attraverso il dialogo con Cooss Marche e la comunicazione verso la cittadinanza siamo riusciti a riaprire questa struttura d’eccellenza, che offre un aiuto importantissimo alle famiglie. Il Centro diurno Visintini può infatti accogliere persone che devono essere gestite con il supporto di personale specializzato e offre attività cognitive, ricreative e servizi che rendono l’assistenza completa". Ora si attendono nuove iscrizioni, dopo i tentativi fatti a marzo e novembre 2023, a fronte della chiusura in piena pandemia. Per informazioni, ha fatto sapere il Comune, si possono contattare i numeri dell’Ente (071.9177572, 071.9177831, 071.9177836) oppure inviare una email (frontofficesociale@comune.falconara-marittima.an.it). Il Centro diurno del Visintini è in grado di offrire assistenza alberghiera e psicologica, attività di animazione nel tempo libero con possibilità di riattivazione psicomotoria e ginnastica dolce oltre ad assistenza infermieristica. Risponde a bisogni di cura, mantenimento, riabilitazione psico-fisica, protezione socio-sanitaria di anziani autosufficienti con diverse disabilità. La struttura resterà aperta dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17.30. Trasporto gratuito a carico della Cooss Marche per i residenti a Falconara, con almeno venti iscritti. La retta giornaliera per i falconaresi e chi vive nei territori dell’Ambito sociale 12 ammonta a 39,85 euro (37,95 + Iva 5 per cento). Per i non residenti, l’importo è di 48,78 (46,46 + Iva 5 per cento). Nel j’accuse, Baldassini aveva parlato di oltre 40 famiglie in lista di attesa per avere un posto letto nella "lunga degenza" dell’Rsa del Visintini. Vista la chiusura del Centro diurno, aveva suggerito "la realizzazione di ulteriori stanze e posti letto al piano terra"