Visite guidate con l’Archeoclub

Domenica andrà in scena il "Tour a porte aperte… con gli occhi di Paolo"", un ricco programma di visite guidate gratuite organizzato da Archeoclub Fabriano, con il Comune di Fabriano, quello di Genga, il Consorzio Frasassi e altri. La manifestazione nasce dal desiderio di "ricordare Paolo Lodovici, membro dell’associazione e guida turistica e naturalistica di origine fabrianese, scomparso un anno fa". Otto i musei che parteciperanno all’evento: la Pinacoteca civica "B. Molajoli", il Museo della Carta e della Filigrana, il Museo Guelfo, Zona Conce, l’area archeologica di Attidium, il Museo delle Arti e dei Mestieri in Bicicletta, la mostra archeologica ospitata presso il complesso San Benedetto. A Genga: alle 15 visita guidata dell’Abbazia di San Vittore delle Chiuse e dell’adiacente Museo archeologico e speleo-paleontologico, mentre alle 17 alla grotta della Beata Vergine di Frasassi con il Tempietto del Valadier e l’eremo di Santa Maria infra Saxa. A Fabriano alle 10 si inizierà all’area archeologica di Attidium per scoprire le nuove interpretazioni relative agli ambienti termali. Si proseguirà alla Pinacoteca civica "Bruno Molajoli" alle 11,30, alle 12,30 al Museo delle Arti e dei Mestieri in Bicicletta e tanto altro.