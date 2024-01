Voglia di cinema. Due biglietti al prezzo di uno

Torna la voglia di cinema nelle sale cinematografiche. I dati delle presenze sono particolarmente positivi con l’estate 2023 che ha fatto registrare un +40% rispetto all’estate 2022 e con un Natale che sta guadagnando consensi. Una buona notizia perché il cinema ha attraversato momenti difficili sia per il covid sia per la concorrenza delle piattaforme come Netflix, Sky Cinema e Amazon video. Ma la voglia degli utenti di tornare nelle sale è stata più forte ed il cinema sta di nuovo crescendo.

Puntando sulla voglia di socializzare degli utenti Astea Energia in collaborazione con la catena dei cinema Giometti hanno messo in pista una nuova iniziativa: due biglietti al prezzo di uno. Ottenere il secondo biglietto gratis è semplice, basta andare sull’App MyApp Energy e scaricare ottenendo in questo modo il buono. C’è tempo fino al 7 gennaio 2024 per scaricare il biglietto, mentre al cinema ci si potrà recare entro il 30 gennaio. I film si possono seguire nelle sale Multiplex di Ancona, Jesi, Senigallia, Fano, Pesaro, Porto Sant’Elpidio, Tolentino e Matelica. "Si tratta di un’iniziativa sociale per incentivare alla fruizione delle sale e per ricreare momenti di aggregazione e di bellezza con il cinema" ha detto Lorenzo Pastesini Direttore mercati di Astea Energia.