"Vogliamo chiarezza, pronti alla mobilitazione"

Incertezza della riconversione ex Caterpillar in polo produttivo per l’automotive: mercoledì il giorno della verità quando i sindacati incontreranno l’azienda. "Se non ci sarà chiarezza sulla ripartenza dello stabilimento dove ad oggi è tutto fermo, sarà mobilitazione" spiegano dalla Rsu. Nei giorni scorsi gli operai in cassa integrazione sono saliti in sala consiliare per condividere con tutta la città le loro preoccupazioni a due anni dall’addio della multinazionale americana. "In consiglio comunale, lo spazio delle comunicazioni del sindaco ho voluto riservarlo ai lavoratori della ex Caterpillar – ha detto Lorenzo Fiordelmondo -. Sin dal mio insediamento ho attivato il confronto con le parti sindacali, l’azienda e la Regione e seguito la vicenda dell’impianto di via Roncaglia. Le parole dei sindacati sono state chiare: "Vogliamo lavorare" hanno ribadito, chiedendo il rispetto del piano industriale (che ad oggi prevede di realizzare a Jesi un polo specializzato Lamborghini, ndr). Come sindaco ho ancora una volta assicurato il mio impegno affinché il piano industriale trovi il suo formale avvio, o alle azioni che saranno utili e necessarie al rispetto dei diritti sanciti nell’accordo".