Vola dal balcone dell’abitazione: giovane mamma portata in ospedale

Sul posto sono arrivati tutti i mezzi di soccorso. E’ stato un vero choc. Nella tarda mattinata di ieri alle Crocette di Castelfidardo una mamma di 38 anni è caduta dal balcone. E’ rovinata a terra riportando diverse lesioni. Stando alle prime informazioni, sarebbe precipitata dal primo piano di un’abitazione. Sul posto a sirene spiegate gli operatori sanitari del 118 che, nonostante la giovane sia rimasta cosciente durante tutte le operazioni di soccorso, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Era in stato di agitazione quando sono arrivati, ma collaborava con i sanitari e sembrava lucida. La 38enne è stata poi trasportata all’ospedale regionale di Torrette con un codice rosso dove si trova tuttora ricoverata. I suoi parametri vitali non sono a rischio, assicura il personale medico che ha preso in carico la sua situazione. E’ ancora tutta da chiarire la dinamica di quanto accaduto nel cuore della frazione alla periferia della città della fisarmonica.

Pare proprio che non si sia trattato di un incidente ma di un gesto volontario e disperato della donna, sposata con due figli. Ancora non chiari i motivi del folle tentativo di arrecarsi danno. Un gesto che avrebbe potuto portarla alla morte. Si indaga anche su questo ma pare che la donna soffra da diverso tempo di attacchi depressivi. Una situazione molto delicata e difficile su cui è calato da subito il massimo riserbo anche da parte dei familiari.