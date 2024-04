Vola dalla tribuna dello stadio: grave 13enne trasportato a Torrette

Cade dai gradoni dello stadio comunale: 13enne portato in eliambulanza in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette.

Grande spavento ieri pomeriggio allo stadio comunale Ugo Duca dove attorno alle 16,15 è atterrata l’eliambulanza per soccorrere il ragazzino. A prestare i primi soccorsi il medico presente allo stadio per il servizio sanitario della Serrana, tempestivo l’arrivo dell’automedica del 118 di Jesi e dell’ambulanza di emergenza di Serra San Quirico.

L’infortunio è accaduto poco dopo il fischio di inizio della partita di calcio di seconda categoria (girone C) tra la Serrana e l’Argignano.

La gara è stata sospesa per una decina di minuti, il tempo di consentire i soccorsi del ragazzino che hanno richiesto l’atterraggio dell’eliambulanza proprio sul campo di calcio.

Secondo una prima ricostruzione il ragazzino, del posto, stava giocando con gli amici prima dell’inizio della partita e stava saltando dalla gradinata, quando sarebbe caduto per sei metri riportando diverse fratture. Testimoni l’avrebbero visto saltare e poi dopo aver fatto 6 metri si è appoggiato alla rete del campo sportivo, portandosi la mano al petto, come se stentasse a respirare, forse per le lesioni al costato. Gli stessi tifosi hanno allertato il numero unico di emergenza. Sottoposto a tutti gli accertamenti del caso il 13enne non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto per ricostruire l’accaduto i carabinieri di Serra San Quirico.

sa. fe.