Vola l’Alcione al secondo posto, frena il Varese

Turno infrasettimanale di Serie D. Il girone A ha visto a sorpresa il Città di Varese capitolare sull’insidioso terreno di gioco di Borgosesia, con i granata che hanno avuto la meglio grazie alla rete siglata da Lauciello al 10’ della seconda frazione di gioco. L’Alcione Milano ha superato al centro sportivo Kennedy per 2 a 1 la Fezzanese grazie alle marcature di Invernizzi e Chierichetti. La Vogherese tra le mura amiche contro la Sanremese ha dovuto arrendersi per 2 a 1. Alla rete dei matuziani da parte di Gagliardi, siglata al 18’ del primo tempo su calcio di rigore ha riposto sempre per la massima punizione dagli undici metri ma nel secondo tempo Leveh in rete al 13’. Poi al 32’ della ripresa la rete decisiva da parte di Maglione.

Nel girone B il Villa Valle con tripletta di Ferrario ha ’’strapazzato’’ la Varesina con il punteggio di 4 a 2, mentre il Crema ha fatto registrare uno dei colpacci di questa giornata andando ad espugnare Desenzano con il punteggio di 3 a 2. Importante vittoria della Tritium ai danni del Ponte San Pietro per 3 a 2: alla rete orobica di Kerroumi hanno replicato Bosia, Bertaglio e Gnaziri già al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco e a nulla è valso ai blues accorciare con Gningue al primo minuto di recupero dopo il 90’. La Virtus Ciserano ha vinto per 2 a 1 sulla Castellanzese. Il Club Milano è caduto in casa della Pro Palazzolo proprio al 90’: Gualandris il match winner. In vetta ci sono Arconatese e Legnano che hanno pareggiato 0-0.

Serie D, girone A: Alcione Milano-Fezzanese 2-1, Bra-Ligorna 1-2, Asti-Albenga 2-1, Vogherese-Sanremese 1-2, Borgosesia- Varese 1-0, Chisola-Pinerolo 1-0, Derthona-Chieri 1-1, Gozzano-Pontdonnaz 0-0, Lavagnese -Alba 1-1, Vado-RG Ticino 2-1 Classifica: Asti 9; Alcione, Ligorna, Sanremese 7; Pinerolo 6; Alba, Derthona 5; Borgosesia, Chisola, Fezzanese, Varese, Vado 4; Rg Ticino 3; Albenga, Chieri, Lavagnese 2; Bra, Vogherese, Gozzano, Pontdonnaz 1.

Luca Di Falco