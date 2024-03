Voli di continuità, ok a SkyAlps. Parere positivo da Regione Marche

di Marco Principini

ANCONA

"Parere positivo della giunta regionale delle Marche in merito alla conclusione dell’iter per l’affidamento del servizio di continuità territoriale per i voli da Ancona-Falconara Marittima a Milano, Roma e Napoli al vettore Skyalps" dopo il recesso anticipato da parte della compagnia Aeroitalia, che garantirà i voli soltanto fino al 31 marzo. Ne dà notizia la Regione. La giunta regionale delle Marche si è riunita ieri pomeriggio proprio sul tema della "prosecuzione dei collegamenti aerei di continuità territoriale da Ancona verso Roma Fiumicino, Milano Linate e Napoli". Proprio ieri, l’Enac aveva riferito di ritenere "congrua" la proposta di Sky Alps e che, con una nota del 15 marzo, il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, "nel carattere emergenziale della procedura (adottata in via d’urgenza dopo la comunicazione formale dell’addio di Aeroitalia, dal 31 marzo, ndr) condivideva le proposte". La giunta regionale Marche, dunque, "ha preso atto e deciso di comunicare all’Enac di procedere alla conclusione dell’iter, incaricando la struttura regionale competente in materia di trasmettere all’Enac tale determinazione e di avviare quanto prima le attività per la nuova progettazione degli oneri di servizio pubblico per i voli da e per l’aeroporto di Ancona".

Dalle note Enac, riferisce la Regione, "risulta che l’operatore SkyAlps si è reso disponibile a operare voli sulle tre rotte (Ancona-Milano Linate, Ancona-Napoli, Ancona-Roma Fiumicino). Il piano di Sky Alps condiviso da Enac e Regione è il seguente: due rotazioni su Milano Linate dal lunedì al venerdì, con una partenza al mattino e una nel primo pomeriggio (e relativi rientri), mentre il sabato e la domenica si scende a una rotazione con partenza il mattino il sabato e nel pomeriggio la domenica, sempre con i ritorni confermati. Passando a Roma Fiumicino, i collegamenti sono dal lunedì alla domenica con una rotazione giornaliera con la partenza all’ora di pranzo e il rientro nel primo pomeriggio. Infine Napoli Capodichino: qui sono previsti due collegamenti, il lunedì e il venerdì, che consentiranno permanenze nella città partenopea sia per questioni lavorative che turistiche, ad esempio partendo il venerdì e rientrando il lunedì.

Poi c’è la questione temporale: al momento sono garantiti 45 giorni di operatività a partire dal primo aprile, ma la speranza è che la compagnia decida di prolungare la permanenza al Sanzio per tutto il periodo necessario (ottobre) affinché l’Enac prepari il nuovo bando per i voli di continuità. "Abbiamo appena approvato in giunta una comunicazione per dare via libera all’Enac sulla nuova proposta per i voli di continuità, che saranno assegnati al vettore SkyAlps – ha scritto Acquaroli –. È una soluzione temporanea, fino a quella definitiva. Siamo fiduciosi che tutto quanto vissuto in questi mesi possa ormai essere messo alle spalle, e che la continuità territoriale possa finalmente produrre gli effetti sperati ed eliminare l’isolamento che tanto ci condiziona".