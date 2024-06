Volley La The Begin conquista la serie A3

KERAKOLL

3

THE BEGIN VOLLEY ANCONA

2

Parziali: 20-25, 25-13, 25-19, 19-25, 15-12

Arbitri: Villano e Tavano

Il sogno diventa realtà. Ancona riconquista la A. E’ serie A3 per la Dorica di pallavolo.

La The Begin Volley scrive una nuova splendida pagina della storia sportiva di Ancona. Nel match decisivo, quello che vale un’intera stagione, il sestetto di Collemarino scaraventa via timori e indecisioni e sfodera una prestazione sopraffina, di cuore, sofferenza e carattere, conquistando un’indimenticabile promozione contro una squadra titolata e di talento.

A Sassuolo, in casa Kerakoll, finisce 3-2 per i padroni di casa, ma è una sconfitta dolce quella patita ieri dalla formazione allenata da coach Dore Della Lunga. Serviva un punto ai marchigiani e il punto è arrivato, al quinto set, dopo una battaglia, ma non poteva essere altrimenti lo spareggio della B maschile che valeva la promozione in A3.

Ancona vince il mini-girone della terza fase (grazie anche alla netta affermazione casalinga in tre set contro Arno colta martedì in casa) e realizza l’impresa. Ancona vince il primo set presa per mano da Santini. I dorici poi piegano la testa nel secondo e terzo parziale. Ma tornano pimpanti nel quarto.

La The Begin alza l’intensità. Dura poco il vantaggio ospite e si ripropone, come immaginabile, la battaglia punto a punto. Come in precedenza. Il pallone pesa come un macigno, ma non per Fantauzzo che sale in cattedra con un paio di colpi da maestro e un muro imperioso. È 16-19 per la corazzata del presidente Guidi. Santini, fra i migliori in campo, non è da meno. Il tabellone indica 18-22, timeout per i locali. Coach Della Lunga impone la calma. Al rientro in campo, capitan Ferrini mette a terra un capolavoro ad altissimo coefficiente di difficoltà.

Santini è devastante in battuta per il 19-24. Un punto, solo un punto, separa la The Begin dalla serie A3. Sassuolo sbaglia l’attacco e Ancona festeggia la promozione. Ininfluente il tiebreak vinto dai locali. La festa in casa dorica può iniziare. "Quando abbiamo iniziato questo progetto – le parole del presidente della The Begin Volley, Guido Guidi a caldo dopo il trionfo - mi ricordo di aver detto questa frase: ’Noi non siamo di serie B, noi siamo in serie B. E arriveremo in A’. Ecco, oggi (ieri, ndr) lo abbiamo fatto".