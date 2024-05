Weekend alla scoperta di tesori gastronomici

Al via da oggi passeggiate, degustazioni eventi a Senigallia, Arcevia, Barbara e Castelleone di Suasa. Con ‘Mi Vola Il Gusto’ prende il via un fine settimana alla scoperta dei tesori enogastronomici, culturali ed ambientali della Val Mivola, il territorio che comprende i Comuni di Senigallia, Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Serra de’Conti e Trecastelli. Fino a domenica saranno i Comuni di Senigallia, Arcevia, Barbara e Castelleone di Suasa ad ospitare le iniziative ricomprese nel programma dell’evento organizzato dall’Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone, offrendo così l’opportunità ai residenti ed ai visitatori di vivere esperienze uniche nel territorio partecipando a passeggiate immersi nella natura, degustazioni con visite guidate nelle cantine, visite ai musei, partecipazione a manifestazioni culturali, rassegne per bambini ed appuntamenti di carattere storico e spirituale. Per gli amanti degli sport all’aria apertaè in programma domani Arcevia Outdoor exp, in collaborazione con l’Aps Per Terra ed il patrocinio del comune di Arcevia, propone un’escursione cicloturistica di alcuni castelli di Arcevia.