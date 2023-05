XMasters e Radio 105 per il grande evento

Per l’XMasters sodalizio con Radio 105 e l’evento in programma sulla spiaggia di velluto dal 15 al 23 luglio si trasforma in 105XMasters. Giunto ormai alla 12° edizione che si prepara a portare la spiaggia di velluto nel regno degli sport estremi. Sarà un Village di oltre 40 mila metri quadrati ad unire sport, musica e intrattenimento, con spazi dedicati a inclusività e sostenibilità. Come ogni anno sarà allestito sul lungomare Mameli, nel tratto di spiaggia libera all’altezza di Cesanella. L’Alba Run, come da tradizione, inaugurerà la manifestazione, mentre per tutto il corso dell’evento le principali attività graviteranno attorno alla grande pedana fitness con un ampio programma di allenamenti e work out, compreso ogni giorno lo yoga fin dalle prime luci del mattino. Riconfermata la presenza del brand Jeep, mentre bisognerà ancora attendere per sapere i nomi di atleti e special guest dello spettacolo e della fitness culture che saranno a Senigallia a disposizione dei fan tra workshop, allenamenti e test delle attrezzature sportive, a terra e non solo. Chi vorrà cimentarsi in sport estremi avrà l’imbarazzo della scelta e tra una pausa e l’altra potrà godersi lo show dei grandi campioni che nelle ultime edizioni dell’evento hanno catturato l’attenzione anche dei più scettici. Da sempre XMasters è sport ma anche musica: confermate la serata ad ingresso libero con la crew ‘Trashick’ per sabato 15 luglio e l’Electro Night sabato 22, data imperdibile per gli amanti dell’elettronica insieme a Radio 105. Dal lunedì al mercoledì il divertimento serale si sposta sulla spiaggia, dove sarà possibile ballare a piedi nudi all’ ‘Engine beach bar’ con la musica live: una discoteca a cielo aperto dove a fare da cornice saranno mare e stelle mentre a far ballare ci penserà la musica di Radio 105.