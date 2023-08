Yoga sulla collina di Montedomini Barchiesi a Falconara: "Oasi da valorizzare"

È dedicata al sole che tramonta la terza edizione di yoga "Atemporal". Che, come di consueto, si svolgerà nel pomeriggio di oggi nell’incantevole collina di Montedomini, abitata da tanta storia e molte leggende. L’appuntamento è alle 18, al cancello in fondo alla scalinata. La sommità potrà essere raggiunta con una passeggiata per tutto il gruppo. Anche quest’anno l’iniziativa è stata promossa dal Comune di Falconara e dall’associazione Shambhala Jesi, con il contributo dell’azienda Agricola Mosconi e dell’Inrca, proprietari del terreno, che hanno reso accessibile l’area. Montedomini ha una valenza storica per l’intera comunità e ci sarebbero delle interlocuzioni in corso tra l’amministrazione comunale e la proprietà per attuarne un recupero. Garantisce il vicesindaco Valentina Barchiesi: "La città, e in particolare i residenti di Castelferretti, hanno un legame molto profondo con Montedomini. Per questo, oltre a organizzare iniziative che permettano ai cittadini di riappropriarsi di questi luoghi suggestivi, il Comune è sempre in contatto con l’Inrca per intercettare dei fondi in grado di riqualificare la scalinata, il bosco e la villa storica". "Uno dei progetti di recupero – aggiunge – è stato presentato l’anno scorso nell’ambito del Pnrr e resta il massimo impegno del Comune per collaborare con l’Inrca, in modo da partecipare a nuovi bandi e percorrere tutte le strade possibili per restituire alla città questi beni". Tornando invece alla più stretta attualità, la lezione di yoga e meditazione di oggi sarà accompagnata da musica e da parole antiche ‘senza tempo’, ideata e condotta da Tiziana Gherardi e Roberta Ambrosi dell’associazione Shambhala Jesi. La partecipazione è gratuita, ma sarà gradita un’offerta libera e volontaria. I partecipanti dovranno portare il proprio tappetino e il consiglio è di vestirsi comodamente. Per prenotare si può inviare una mail a [email protected] oppure inviare anche un messaggio ai numeri 347.6789398 o 347.3098517.