Zona 30, lavori insieme a quelli del cavalcavia

Avviati in questi giorni i lavori per la realizzazione della zona 30, la giunta Fiordelmondo replica alle accuse dell’opposizione: "Nessuna interferenza con l’intervento al cavalcavia del viale della Vittoria". "I lavori di realizzazione della cosiddetta zona 30 in via Gramsci, come già i cittadini avranno potuto notare – rimarcano dall’amministrazione comunale - non creano interferenze con l’intervento di riqualificazione del cavalcavia e non sono per nulla di ostacolo alla circolazione stradale. Rientrano viceversa in quel sistema di visione della città che questa Amministrazione si è data, proiettata a realizzare le opere pubbliche programmate nei tempi previsti, senza indugi, e con il supporto dei tecnici che sono in grado di stabilire - ben più di chi fa solo strumentalizzazione politica - come organizzare i cantieri nel rispetto della sicurezza dei cittadini e della viabilità". L’opposizione e in particolare Orizzonte Jesi aveva rimarcato: "In più occasioni l’amministrazione comunale aveva comunicato che i lavori per la zona 30 sarebbero partiti dopo la conclusione dei lavori del Cavalcavia e il ripristino della viabilità" e aveva parlato di "ulteriore aggravio su una zona già compromessa dal punto di vista della viabilità e della congestione del traffico, dalla realizzazione della bretella di via Rinaldi".