Zona stazione a rischio "Rubano pure la biancheria"

"Avevo steso i panni in giardino e me li hanno rubati. Sono incredula e arrabbiata: a novembre scorso hanno rotto il vetro della nostra auto parcheggiata sotto le telecamere pubbliche che però abbiamo scoperto non funzionano e ora hanno rubato persino le mutande dentro la nostra proprietà".

A parlare dalla zona del parcheggio scambiatore della stazione, in via Gherardi, accanto al commissariato è Catia Marchionni, ancora incredula per il furto subito lunedì mattina: "Hanno preso due pantaloni, due maglie, un reggiseno e persino le mutande, tutto da donna. Li avevo stesi sul filo e nello stendino alle 8 poi sono uscita e rientrata attorno alle 12, quando ho visto che mancavano diversi pezzi dal mio bucato. In pieno giorno hanno scavalcato il muretto alto circa un metro e settanta e hanno rubato i vestiti proprio davanti le nostre finestre. Al di là del muretto l’erba nel pezzo di terreno comunale è alta oltre un metro e fa da nascondiglio per i malintenzionati. Siamo davvero amareggiati perché ci sono le telecamere in piazza Balestra qui davanti ma abbiamo scoperto nostro malgrado, denunciando il danneggiamento alla vettura di mio marito che non funzionano. Eppure son state acquistate con soldi pubblici. Hanno installato dei monitor al comando di polizia locale per delle telecamere che non funzionano?".

Catia Marchionni ieri si è rivolta al comando di polizia locale per denunciare il problema e chiedere il ripristino degli occhi elettronici. "Vorrei sollecitare un intervento dell’amministrazione comunale a tutela della sicurezza e della tranquillità di noi cittadini – riferisce ancora la signora - . Non certo per i panni il cui valore non è ingente, non essendo nemmeno capi firmati. Proprio dove il ladro o forse la ladra ha scavalcato c’è la mia amaca dove spesso trascorro dei momenti di relax. Se fossi stata lì me lo sarei trovata davanti... si rischia l’infarto o comunque la propria incolumità. Hanno rubato anche in un appartamento qui vicino nel recente passato. Abbiamo chiesto all’amministratore di condominio di poter mettere del filo spinato per proteggere noi e le nostre abitazioni ma siamo davvero all’assurdo".

Si tratta di una zona quella dietro la stazione ferroviaria considerata sensibile e dove transitano diverse persone, per questo la vecchia giunta ha installato qui le telecamere e per questo i residenti chiedono ora maggiore attenzione e prevenzione.

Sara Ferreri