Fabriano, lite per gelosia tra marito e moglie, lui ha la peggio: arriva la polizia

In azione la polizia

Fabriano (Ancona), 18 gennaio 2023 - Lite per gelosia tra marito e moglie, lui ha la peggio. I condomini sentono le urla dall’appartamento vicino e allertano la polizia che arriva e placa gli animi. La volante del commissariato di Fabriano è intervenuta nei giorni scorsi per un’animata lite in famiglia in un appartamento in città. Nel pomeriggio di domenica scorsa sono giunte infatti alcune segnalazioni di una lite in famiglia: alcuni condomini, preoccupati dalle urla che provenivano da un appartamento dello stabile, hanno chiesto l’intervento dei poliziotti per una presunta lite in famiglia. Gli operatori della Volante, coordinati dalla sala operativa, si portavano immediatamente all’abitazione segnalata. Al momento dell’arrivo dei poliziotti i coniugi – due giovani trentacinquenni - spiegavano di aver avuto un diverbio originato da questioni di gelosia.

Uno scenario alquanto inaspettato per i poliziotti: la donna infuriata aveva ancora in mano il telefonino del marito al quale contestava vivacemente alcuni messaggi dallo stesso ricevuti da una comune conoscente. L’uomo, invece, con atteggiamento dimesso, restava sostanzialmente in silenzio, quasi timoroso di reagire anche verbalmente alla veemenza della moglie.

Si presentava arrossato in viso e con diversi graffi sul collo dai quali poteva desumersi che la lite tra i due era stata piuttosto animata e lui stesso aveva avuto la peggio. Alla vista degli agenti la donna si è tranquillizzata e ha deciso di restituire il cellulare al marito.

I poliziotti, dopo essersi accertati che non fosse accaduto nulla di grave e che non vi fossero figli minori in casa, hanno avvertito i coniugi delle loro facoltà di legge per poi metterli in sicurezza. La donna ha deciso di trascorrere la nottata da un’amica.