Goldengas, riscatto servito

Serviva un riscatto, deciso ed immediato, e il riscatto è arrivato nella maniera migliore. Dopo l’inatteso ko interno all’esordio contro il Bramante, soprattutto per il modo in cui era arrivato, con un avvio shock e un atteggiamento svagato e remissivo, la Goldengas era chiamata sul difficile parquet di Porto Recanati a una reazione di gioco e orgoglio. La vittoria di sabato sera al PalaMedi, contro un quintetto che ha le carte in regola per un torneo di vertice, oltre a dare i primi due punti stagionali ha mostrato ai tifosi biancorossi, una cinquantina quelli arrivati nel maceratese per il derby, il lato migliore della squadra di Gabrielli, che non è ancora una macchina perfetta, ma che di certo ha palesato evidenti progressi. "Mi è piaciuta davvero molto la nostra prestazione offensiva – sottolinea il coach pesarese – Abbiamo trovato buone soluzioni, ribaltando bene il lato e facendo girare la palla. In difesa c’è stata qualche disattenzione ma abbiamo subito 88 punti anche per merito del Porto Recanati, che ha giocato decisamente una buona partita. Una bella vittoria, giunta al termine di una settimana in cui avevamo lavorato bene anche in allenamento. Ma possiamo ancora migliorare". Si è visto il solito Giacomini capace di far girare la squadra e segnare (20 punti), si son visti esterni incisivi come Brigato e Sanna, mancati invece totalmente nel match d’esordio, mentre vicino a canestro Medizza ha confermato la sua affidabilità ma stavolta pure Landoni si è fatto sentire a rimbalzo (13) in un match di certo non facile contro il forte Gamazo, che ha segnato 27 punti non sufficienti tuttavia al Porto Recanati per vincere. Domenica prossima la Goldengas sarà ancora in trasferta, stavolta sul parquet di Civitanova, squadra che ha anch’essa 2 punti in classifica dopo 2 giornate.

Andrea Pongetti