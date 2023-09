L’Aurora fa le prove generali. Sul parquet contro Cassino

Ultima amichevole per la General Contractor stasera contro Cassino (Palascapriano di Teramo, palla a due alle 18). Nelson Rizzitiello g.m. leoncello, in pratica una partita vera contro una formazione di pari categoria.

"Una buona opportunità per fare le prove generali in vista dell’esordio in campionato. Per quel giorno, ad eccezione di Filippini, saremo al completo anche se ci porteremo dietro le problematiche legate alla precarietà della condizione di Merletto (per il play di Matera esordio stagionale sabato scorso nel galoppo amichevole di Civitanova) e Ihedioha, aggregato alla squadra da soli tre giorni".

Come procede l’inserimento dei nuovi?

"E’ toccato a loro il grosso della preparazione precampionato, a me è piaciuto tantissimo da subito l’atteggiamento positiva, l’etica del lavoro e la voglia di stare insieme che si avverte in questo gruppo".

Al momento di fare la squadra coach Ghizzinardi chiedeva elementi che garantissero maggior solidità, soprattutto in difesa rispetto all’anno scorso.

"I risultati mi sembrano incoraggianti, a parte il derby dove abbiamo giocato in sette più i ragazzini, non abbiamo mai preso imbarcate".

Tra sette gironi esordio al PalaTriccoli contro Roseto di Santiangeli e Mantzaris. "E’ il solo pensiero fisso che abbiamo".

Gianni Angelucci