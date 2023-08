’6 Dimore in cerca d’autore’ alla mostra del Cinema

I 6 cortometraggi del progetto ’6 Dimore in cerca d’autore’ sono stati selezionati all’80ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e saranno presentati nello spazio delle Giornate degli Autori, la sera del 2 settembre dalle 17.30 alle 18.30 presso la Casa degli Autori. Nell’ambito della presentazione sarà proiettato il corto ’Giardino Cielo Terra’ di Paolo Consorti. I relatori saranno, tra gli altri, il senatore Guido Castelli commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016, l’assessore Cultura Regione Marche Chiara Biondi, Daniela Tisi dirigente settore Beni e Attività Culturali Regione Marche, il presidente di Fondazione Marche Cultura – Marche Film Commission Andrea Agostini, il direttore di Fondazione Marche Cultura – Marche Film Commission Francesco Gesualdi, Sandro Angelini – Piceni Art For Job – produttore dei cortometraggi. Speciale guest star dell’incontro sarà l’attrice Stefania Rocca, che affiancherà il regista Consorti quale co-protagonista del suo prossimo film in lavorazione dal titolo ’La sindrome di Copertino’, una singolare rivisitazione della vita del Santo di Osimo – le riprese saranno a Roma, nelle Marche e in Puglia – nella quale sarà ’anima femminile’ e motore della vicenda.

Il progetto ’6 dimore in cerca d’autore’ coinvolgerà il pubblico nella scoperta delle Marche abbracciando tutti i sensi, proponendo la presentazione e proiezione in abbinamento ad una degustazione di vini che esprimono l’eccellenza della produzione tipica e di alta qualità del territorio, offerti dall’azienda vitivinicola Ciù Ciù, partner del progetto. Il progetto, che si articola in sei cortometraggi narrativi affidati a promettenti registi della scena regionale e accomunati da un’estetica elegante, vanno a comporre un mosaico visivo ed emozionale di generi diversi e di grande impatto. Attraverso i suggestivi cortometraggi ambientati nelle dimore storiche del Piceno, propone un’esperienza immersiva di conoscenza nella bellezza e nel valore artistico del territorio piceno e intende contribuire, attraverso la potenza evocativa del racconto filmico, alla rinascita di una terra duramente colpita dal sisma del 20162017.