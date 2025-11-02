I rossoblù arrivano da tre ko di fila ma soprattutto dal successo nel derby di Coppa Italia. Riecco Lulli
L’obiettivo è riportare in vita una delle strutture simbolo del centro storico, da tempo chiusa, con un progetto ambizioso di riqualificazione e rilancio: un moderno hotel a quattro stelle superior, dotato di 45 camere.
Un impegno di circa 60mila euro, che ha permesso a 234 famiglie di ottenere un aiuto per i centri...
Lo storico gruppo fondato nel 1967 e il nuovo tour italiano, Jorge Coulon: "Abbiamo perso l’innocenza ma ci restano la curiosità e la passione" .
Ecco come arrivare agevolmente in via San Serafino .
Scritte luminose di auguri e soggetti a forma di stelle, oltre a lampadari che saranno installati in diverse zone della città: dal 30 novembre al 6 gennaio.
Collezione di successi per l’Accademia di musica internazionale Maria Malibran di Altidona e la direttrice artistica nonché docente Rossella Marcantoni,...
Malloni non vedenti, torneo in Germania in attesa del via al campionato
Per la carica di console la sorpresa dell’ultimo minuto è l’ex caposestiere . Amedeo Lanciotti, che sfiderà l’altro contendente, Toti Piccinini.
Per l’occasione sarà liberata in mare l’esemplare Peace, curata dal’associazione.
I fiorai confermano che le vendite sono leggermente inferiori rispetto agli anni passati: pesano situazione economica e calo del potere d’acquisto.
Da domani riprendono i lavori che erano stati interrotti per la stagione estiva: si entra nella fase più importante dell’intervento
Non si è perso d’animo Lorenzo Vesperini, assessore alla Viabilità, Polizia Locale, Trasporto Pubblico Locale e Protezione Civile, dopo che...
Ogni occasione e buona per bere e le persone che fanno uso di alcolici sono sempre giovani. Nella serata e...
E’ un Atletico Ascoli in serie positiva da quattro giornate quello che domani alle 14.30 allo stadio ‘Cino e Lillo...
L’ulima sfida al Benelli è andata in scena 18 anni fa.
Crosetto: "L’Europa dovrà prendere in mano la propria sicurezza". Portolano: "Essere pronti non significa desiderare il conflitto".
La delusione di Stangoni: "Uno scaricabarile"
Hanno ottenuto gli arresti domiciliari i due giovani ascolani arrestati lo scorso 8 ottobre dagli agenti della squadra mobile della...
Due anni di carcere e pena sospesa a patto che l’imputato condannato partecipi a un programma di recupero anti violenza...
Occhio alle truffe telefoniche. Un problema col quale gran parte delle persone si trova ad avere a che fare almeno...
Avevano appena sottratto con l’inganno a una donna novantenne 1.800 euro in contanti e diversi monili in oro. Poco prima avevano provato invano a colpire in un’altra casa.
Il problema nasce dalla rimozione del segnale informativo posto a Piazza Viola: "Ben visibile fino a qualche tempo fa" .
Giancarla Celani, residente a Largo delle Mimose, deve muoversi con la sedia a rotelle: "Ho realizzto uno scivolo sul marciapiede" .
Consiglio aperto a Spinetoli, Luciani: "Non faremo una guerra tra Comuni. Nella prossima seduta coinvolgeremo il nuovo sindaco di Colli".
Finalmente la passerella che collega Villa Sant’Antonio al centro commerciale Città delle stelle è stata rifatta. Il vecchio ponticello, ormai...
La spiaggia di fronte all’ateneo ha bisogno di servizi migliori: c’è l’ipotesi di un grande bagno accessibile, dedicato a persone con patologie gravi .
Baldoni e Moscardelli: "Calendario ricco di appuntamenti. Attenzione sulla sicurezza".
Controlli a tappeto per Halloween da parte della Guardia di Finanza. In un negozio di San Benedetto le fiamme gialle...
Presentato dalla Ciip nella Sala della Vittoria della Pinacoteca: "La nostra storia"
La chiesa di Cristo Re non è riuscita a contenere le tante persone intervenute: "Grazie per averci insegnato l’amore per la natura"
La pista di pattinaggio su ghiaccio di circa 900 metri quadrati attorno alla fontana di Piazza Giorgini, le luci natalizie,...
Saranno messi gratuitamente a disposizione dell’Utes – Università di tutte le età e del tempo libero – i locali comunali...
Ferito il camionista: il tratto tra Pedaso e Grottammare è stato ripaperto intorno alle 12. Le squadre dei vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto e Fermo, intervenute sul posto, hanno effettuato le operazioni di messa in sicurezza del mezzo e della sede stradale
Molti vorrebbero Eusepi e il Re Leone insieme, ma Palladini frena: "Difficile per la squadra sopportare un tandem offensivo del genere"
Valentina Damiani, presidente settore edile Cna di Ascoli, impiegata amministrativa dell’impresa Damiani Valter, è intervenuta in merito alla possibilità...
Gianluigi Acciarri è un affiliato della Cna di Ascoli e ricopre anche l’incarico di tesoriere dell’associazione nazionale costruttori edili della...
Plauso della Cna per il prolungamento della misura che ora comprenderà anche le istanze presentate dopo il marzo del 2024