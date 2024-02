A Castignano tornano i moccoli, festa finale a Comunanza

Si chiude il Carnevale, con gli ultimi appuntamenti in programma oggi nel Piceno. A spiccare sono le iniziative in programma a Castignano e Comunanza, in entrambi i casi organizzate dalle Pro Loco e dalle amministrazioni comunali. Nel primo caso, si comincerà alle 15 con la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati lungo Borgo Garibaldi, con la partenza che avverrà davanti alla chiesa di Sant’Egidio. Intorno alle 18, poi, i carri lasceranno il centro storico e tutte le persone inizieranno a confluire in piazza Umberto I dove, tra coriandoli e brindisi, ci si ritroverà per ballare e cantare insieme alla Banda di Castignano e a Simon DJ, aspettando il momento più importante e più sentito da ogni castignanese, la sfilata dei Moccoli. Alle 19 in punto tutta l’illuminazione pubblica del paese si spegnerà e partirà la secolare ‘processione’ pagana, riproposizione della vecchia festa dei moccoletti romani, al grido di ‘Fora, fora li moccule’. Oggi, poi, si concluderà anche il Carnevale di Comunanza. Alle 16 si svolgerà la festa dei bambini, al palazzetto. A seguire si ballerà con la musica ‘sparata’ a tutto volume dal deejay e alle 19 ci sarà l’estrazione dei numeri vincenti relativi alla lotteria. Insomma, ultime ore per salutare il Carnevale 2024 con il sorriso e all’insegna del divertimento.