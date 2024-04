A lezione di banda musicale

La Scuola ’C. Murani’ di Massignano ha proposto un’interessante lezione – concerto riguardante il meraviglioso mondo della Wind Band. L’evento culturale, voluto dalla dirigente scolastica Gaia Gentili, è stato coordinato dal centro studi della Banda musicale in collaborazione con il corpo docente delle medesime istituzioni. Le musiche proposte hanno riscosso grande successo cosi come le argomentazioni a cura del maestro Gianmario Strappati docente presso il Conservatorio di Stato ’G. Verdi’ di Ravenna e concertista di tuba. Soddisfazione per l’iniziativa è stata espressa dal presidente Simone Sacchi. Oltre ai numerosi brani classici e ritmico-moderni eseguiti, la Tuba ha proposto le sue peculiarità con morbidi fraseggi dal brano ’Lied’ e spunti di virtuosismo tratti dalla Czardas di Vittorio Monti. Una bellissima giornata all’insegna della musica e degli strumenti che la animano.