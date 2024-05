A lezione di primo soccorso

La Misericordia di Grottammare organizza il corso di educazione al primo soccorso che inizia lunedì 6 maggio alle ore 21 nella sala consiliare di Grottammare. Adesioni e info 0735-632437. La partecipazione al Corso è completamente gratuita. Relatori del corso i medici: Tiziana Principi, Terenzio Carboni, Marco Strozzieri, Maurizio Di Domizio e Rossella Giuliani; gli infermieri Nicolino Romani e Andrea Chiavaroli, i formatori Alessandro Speca, Marco Giostra, Edoardo Gangemi e con il contributo di don Roberto Melone. Saranno rilasciati attestati di partecipazione a chi avrà frequentato almeno l’80% delle lezioni. In tutto dieci serate in cui si parlerà di eventi cardiologici, rianimazione, gestione dei traumi, mobilizzazione dei pazienti, urgenze pediatriche, il parto, le crisi convulsive, ustioni, intossicazioni e allergie; aspetti legali del soccorritore. In apertura si parlerà anche di 112 e di 118 e di triage.