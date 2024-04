A Monsampolo del Tronto. Crea cerca personale

La Regione ha pubblicato due avvisi pubblici, il primo per l’avviamento a selezione di unità “Operaio agricolo qualificato, raccolti misti”, a tempo determinato e parziale, presso il Crea di Monsampolo del Tronto, l’altro, sempre per il Crea di Monsampolo ma volto all’avviamento a selezione di 2 unità “Agricoltore e operaio agricolo specializzato” con abilitazione alla guida del trattore, a tempo determinato e parziale. Per informazioni sui due bandi è possibile contattare il centro per l’impiego di San Benedetto del Tronto (0735 655636, 0735 655619). E’ anche possibile consultare ulteriori dati di contatto dei Centri per l’Impiego, al link: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Centri-Impiego//Contatti-Sedi-Orari. Le domande di partecipazione devono essere trasmesse esclusivamente sulla piattaforma telematica “Janet” accessibile al link:

https://janet.regione.marche.it/ e unicamente durante la finestra temporale (fuori di tale periodo, la piattaforma non consente il caricamento della domanda) che va dalle ore 00:00 alle ore 23.59 di lunedì 8 aprile 2024.