A14, tratto chiuso giovedì notte

Per consentire lavori di pavimentazione e attività di ispezione delle gallerie Montesecco e Croce, sarà chiuso il tratto autostradale compreso tra Grottammare e San Benedetto, dalle ore 22 di domani, mercoledì, fino alle 6 di giovedì in direzione Pescara. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Grottammare, percorrere la SS16 Adriatica verso Pescara e rientrare sulla A14 alla stazione di San Benedetto Dalle 22 di giovedì fino alle 6 di venerdì sarà chiuso il tratto San Benedetto-Grottammare, verso Ancona/Bologna. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di San Benedetto, percorrere la SS16 Adriatica verso Ancona e rientrare sulla A14 alla stazione di Grottammare. Si tratta di interruzioni temporanee per consentire ai tecnici e agli operai della società Autostrade per l’Italia, di completare i lavori in corso all’interno delle due gallerie.