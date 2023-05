Acciarri: "Promesse mantenute"

"La Lega mantiene le promesse fatte agli operatori sanitari del Piceno rideterminando il tetto di spesa". Così il consigliere regionale Monica Acciarri sulla determina del 15 maggio scorso che, su proposta dell’assessore alla sanità, Filippo Saltamartini, la giunta ha approvato per la rideterminazione definitiva del tetto di spesa del personale del comparto degli enti del Sistema sanitario regionale. "In particolare – dice la Acciarri – si autorizza l’incremento del tetto di spesa del personale di 342.000 euro. Risorse che diventeranno strutturali. Abbiamo mantenuto la promessa. Questa delibera riguarda l’adeguamento parziale dei fondi contrattuali del trattamento accessorio del personale del comparto dell’allora Area vasta 5, oggi Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, equiparandoli alla quota media dell’Asur nell’annualità 2018, a seguito dell’incremento occupazionale dell’anno 2022. Ceriscioli (ex presidente della Regione ndr) lo aveva scritto nel 2017, noi lo abbiamo fatto. Avevo dichiarato che nelle strutture ospedaliere di Ascoli e San Benedetto si doveva ripristinare una condizione ambientale adeguata grazie al riconoscimento di tutti i diritti dei lavoratori, mantenendo fede agli impegni assunti, riallineando il salario accessorio dei dipendenti dell’Ast di Ascoli a quello attribuito ai dipendenti delle altre province marchigiane affinché, anche con tale iniziativa, si possa garantire l’erogazione di servizi più qualificati a tutti gli abitanti del Piceno che in questo modo troveranno risposte più adeguate alle proprie esigenze, nel momento in cui sarà data attuazione al nuovo Piano sanitario regionale, attualmente oggetto di confronto con i rappresentanti politici, sindacali ed associazioni dei vari territori della Regione Marche". l. c.