Addetti alla preparazione, cottura e vendita di cibi

Rocca Madre cooperativa agricola di comunità, di Pedaso, ricerca addetti alla preparazione alla cottura e alla somministrazione di cibi per collaborare con fornaio per preparazione prodotti da forno; organizzare accoglienza soci e consumatori; collaborare in preparazione degustazioni e laboratori; distribuire cibi e prodotti nel locale di comunità. La cooperativa intende ospitare gli eventuali candidati tramite l’iniziativa borsa lavoro, il link al bando è quello di seguito: https://www.regione.marche.it/ricercabandi/id_32790/6946. La prossima finestra per presentare domanda va dal 01/09/2024 al 31/10/2024. E’ possibile contattare direttamente Rocca Madre. Contatti: amministrazione@roccamadre.it, telefono: 3204395338. Ogni altra informazione è reperibile presso il centro per l’impiego di Fermo. E’ possibile inviare una email a centroimpiegofermo.ido@regione.marche.it o contattare i numeri telefonici 0734/212656 - 0734/212670.