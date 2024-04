Addetti alla sicurezza e contabile amministrativo

Azienda nel settore dei servizi di vigilanza di San Benedetto del Tronto ricerca, per la zona di Marina Palmense e limitrofe, addetti alla sicurezza per la stagione estiva con contratto intermittente/a chiamata. Requisiti: età tra i 24 e i 60 anni, automunito. Chi fosse interessato potrà inviare il proprio curriculum vitae, indicando il codice 364844, a: centroimpiegofermo.ido@regione.marche.it. Il centro per l’impiego di Fermo risponde anche ai numeri telefonici 0734/212656 - 0734/212670. Studio commerciale con la sede a San Benedetto ricerca, invece, contabile amministrativo per elaborazione dati. In questo caso il centro per l’impiego di riferimento è quello di Ascoli. Di seguito i contatti. Email: centroimpiegoascolipiceno.ido@regione.marche.it.

Telefono: 0736/352800.