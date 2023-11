Addetti alle pulizie e cameriere di sala

La cooperativa sociale Artemista di Fermo ricerca due addetti alle pulizie di edifici per pulizie post cantiere, utilizzo di macchinari, lavaggio vetrivetrate. Le persone che si candidano a questo impiego dovranno essere automunite. La proposta di contratto è a tempo determinato di 36 mesi (rinnovabile) ed orario part-time. Inviare il proprio curriculum vitae a lucia@artemista.design. Agriturismo Vecchio Gelso di Ortezzano ricerca, invece, un cameriere di sala, di età tra i 20 e i 50 anni, automunito. La proposta di contratto è a tempo determinato per 1 anno (rinnovabile). Inviare il curriculum vitae a: info@vecchiogelso.com. Per informazioni contattare il numero 0734.779348. Per questi impieghi è necessario rivolgersi al centro per l’impiego di Fermo (email: centroimpiegofermo.ido@regione.marche.it;

Telefono: 0734212656 - 0734212670).