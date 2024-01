Addetto al marketing e ingegnere gestionale

Azienda di gestione eventi ricerca addetto/a al marketing da inserire tramite borsa lavoro o borsa di ricerca. E’ richiesto un titolo di studio attinente. Per dettagli su avviso borse lavoro: https://www.regione.marche.it/RicercaBandi/id_32790/6946. Sempre tramite borsa lavoro c’è la possibilità di inserimento per un ingegnere informatico o gestionale per progettazione e consulenza e attività commerciale. Il link per l’avviso borse lavoro è sempre il seguente: https://www.regione.marche.it/RicercaBandi/id_32790/694. Altra possibilità di inserimento, questa volta, con tirocinio, si ricerca impiegato amministrativo - back office settore finanziario. Titolo di studio richiesto: diploma di ragioneria o laurea in economia. Per tutti questi annunci rivolgersi al centro per l’impiego di Ascoli (telefono: 0736/352800).